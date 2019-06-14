Актер из сериала «Санта‐Барбара» скончался в своем доме в США

14.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер из сериала «Санта‐Барбара» скончался в своем доме в США
Актер из сериала «Санта‐Барбара» Джим МакМуллан скончался в США в возрасте 82 лет. Об этом сообщила вдова артиста Хелен МакМуллан.

По данным издания The Hollywood Reporter, МакМуллан скончался в своем доме в Уоффорд-Хайтс в Калифорнии. Ему было 82 года. Известно, что он долгие годы боролся со страшным заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом, но развившиеся осложнения отняли его жизнь, сообщает телеканал 360.

Как отмечает News.ru, эта болезнь неизлечима. Она поражает центральную нервную систему человека, постепенно приводит к параличу и атрофии мышц.

МакМуллан исполнил более 80 ролей в кино и сериалах, в том числе, в картине «Бэтмен и Робин», вестерне «Захватчики» и сериале «Даллас».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Актер из сериала «Санта‐Барбара» скончался в своем доме в США"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,230