Бесправник сбил школьницу на зебре в Абакане

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Перед тем, как наехать на девочку, молодой человек на "девятке" ещё и на красный проехал.

Накануне вечером  в районе дома №2 по улице Тихая в Абакане водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил девочку. Молодой человек 1991 года рождения, у которого, как оказалось, и прав-то нет, двигался со стороны улицы Маршала Жукова в сторону Вяткина. Сначала лихач проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем сбил школьницу. которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Девочка 2007 года рождения госпитализирована в абаканскую межрайонную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой лба, закрытым переломом левого бедра.

 

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