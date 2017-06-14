Депутаты подарили двум сельским библиотекам Хакасии книги

Подарки, приобретенные депутатами-единороссами в рамках акции «Подари книги библиотеке», получили библиотеки аала Доможаков и Чарков.

Первый заместитель секретаря Хакасского регионального отделения Партии «Единая Россия» Светлана Могилина подарила книги сразу двум библиотекам Усть-Абаканского района. Среди подаренных изданий коллекция энциклопедий и хрестоматий. Для изучения иностранных языков школьниками подспорьем станут словари, а в познании географии и истории помогут иллюстрированные атласы и издания по истории России. Младшим школьникам будут интересны сказки и книги из серии «Школьная библиотека».

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