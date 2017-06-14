Депутаты подарили двум сельским библиотекам Хакасии книги

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Подарки, приобретенные депутатами-единороссами в рамках акции «Подари книги библиотеке», получили библиотеки аала Доможаков и Чарков.

Первый заместитель секретаря Хакасского регионального отделения Партии  «Единая Россия» Светлана Могилина подарила книги сразу двум библиотекам Усть-Абаканского района. Среди подаренных изданий  коллекция энциклопедий и хрестоматий. Для изучения иностранных языков школьниками подспорьем станут словари, а в познании географии и истории помогут иллюстрированные атласы и издания по истории России.  Младшим школьникам будут интересны сказки и книги из серии «Школьная библиотека».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 2 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,258