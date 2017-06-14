Дети из сел Беренжак и Уйтак побывали в Абакане на экскурсиях

Бесплатные экскурсии организовали для детей из своих подшефных сел специалисты администрации главы Хакасии в рамках действующей программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел».

20 школьников из села Беренжак и пятиклассница из села Уйтак в сопровождении преподавателей прибыли сегодня в столицу Хакасии, чтобы побывать сразу на нескольких экскурсиях. В первую очередь детей привезли в Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, где экскурсовод представил карту республики, рассказал об особенностях региона и представил экспонаты из коллекций музея.

- Мы в Абакане уже в третий раз, - рассказала 12-летняя Лиза из села Беренжак. - Нам очень нравится ездить на экскурсии, мы узнаем много нового. В прошлый раз мы были здесь осенью, в кинотеатре и музее «ЭкспериментУм».

По словам преподавателей, массовых мероприятий у них в селе для детей не проводится, поэтому ребята каждый раз с радостью отправляются в Абакан. После каждой поездки они увлеченно делятся впечатлениями не только друг с другом, но и с учителями и родителями.

- В музее мне понравились всякие звери, камни красивые. Очень хочу побывать в зоопарке и увидеть жирафа, - отметил 9-летний Данил.

После музея ребят ждал обед в столовой при правительстве Хакасии, затем они отправились на экскурсию в зоопарк и городской парк «Орленок», чтобы покататься на аттракционах.

Добавим, сотрудники администрации главы Хакасии курируют села Беренжак и Уйтак уже более 4 лет. За это время для детей трижды организовали выезд в столицу республики. Ребята приняли участие в бесплатных познавательных и развлекательных мероприятиях, познакомились с городом и его достопримечательностями.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







