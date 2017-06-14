Энергетики Абакана перенесли ремонт тепловых сетей на август

Перевод системы горячего водоснабжения Абакана в тупиковый режим, запланированный на июнь, отменяется.

Как сообщает пресс-служба Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании, специалисты приняли техническое решение, позволяющее перенести часть запланированных работ на тепловых сетях на август, на период полного останова Абаканской ТЭЦ.

Таким образом, циркуляционный режим подачи горячей воды будет поддерживаться в городе все лето за исключением пяти дней августа, когда Абаканская ТЭЦ будет полностью остановлена для проведения планового ремонта дымовой трубы.

Поводом к пересмотру плана работ на тепловых сетях послужил большой объем дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний. Из-за этого многие дома в городе были переведены на так называемую тупиковую схему.

Энергетики подчеркивают, что отменен тупиковый режим ГВС в масштабах всего города, но локальные ограничения в подаче горячей воды для ликвидации повреждений на тепловых сетях в некоторых кварталах возможны, - их жители будут оповещены о сроках работ через управляющие компании.

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