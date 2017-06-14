И всё на время станет шёлковым

С 29 июня по 3 июля в Хакасии в седьмой раз пройдёт международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» — «Сибер Ил».

Исполняющая обязанности министра культуры Хакасии Светлана Окольникова рассказала, что ждёт участников и гостей «Сибер Ила»:

— Основная тема предстоящего форума — «Великий шёлковый путь» и всё, что с ним связано. В рамках мероприятий в деловой части форума состоится специальная сессия с участием представителей стран Шанхайской организации сотрудничества «Великий шёлковый путь на пространстве ШОС».

Запланирована презентация художественной выставки из арт-симпозиума Елабужского государственного музея-заповедника, где собраны картины художников разных стран, рассказывающие об истории Великого шёлкового пути.

Круглые столы, мастер-классы, семинары, посещение наших музеев-заповедников — всё это в обширной программе предстоящего форума. В Хакасии соберутся директора крупнейших российских музеев. У них много деловых площадок, интересных разговоров. Думаю, будет польза и для наших музейщиков, и вообще для развития интерактивного пространства на музейных территориях нашей республики и не только.

Из специальных гостей мы ждём Михаила Пореченкова. В рамках форума пройдёт фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», президентом которого как раз он и является. Также вновь приедет ведущий телеканала «Культура» Алексей Бегак, который влюбился в Хакасию. Если вы регулярно смотрите этот канал, то наверняка слышите, как Алексей Бегак в своей программе вставляет в те или иные диалоги воспоминания из Хакасии. Нам это очень приятно. Такие люди приедут не как гости, а как партнёры, уважающие проекты, которые реализует республика, и активно в них участвующие.

Министерство культуры Хакасии пока держит в секрете, какие звёзды выступят 3 июля, в День республики, на Первомайской площади. Известно, что их будет пятеро, это отечественные и зарубежные артисты. Программа концерта утверждена, симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова приступает к работе над новыми партитурами.

В рамках культурной программы форума со 2 по 7 июля пройдёт эколого-этнический фестиваль «Чир Чайаан». Программа уже утверждена, идёт продажа билетов.

— Мы очень рады, что нас посетят голландцы — уличный театр «Close-Act», — сказала Светлана Окольникова. — Они приезжают в Хакасию второй раз, это большой подарок нашим зрителям. Выступят и замечательный испанский театр, и японка Юкки Кудо со своим монотеатром. Ждём наши известные театры: Российский академический молодёжный, Школу-студию МХАТ, Центральный академический театр Российской армии. Это всё подарки наших российских меценатов, министерств культуры, фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски, министерства обороны России. В фестивале примут участие сибирские кукольные театры, а также Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, Образцовский театр.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







