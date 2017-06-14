Кабы на сады да не стихия

Ураган и град сильно навредили садам и огородам на дачных массивах «Подсинее» и «Самохвал» близ Абакана. Побиты плодовые деревья и ягодные кустарники, с землёй перемешаны грядки, в салат искрошены лук, чеснок, зелень, томаты, клубника.

Что делать дачникам? Конечно же, сложа руки никто сидеть не собирается. Некоторые тут же купили новую помидорную рассаду и заменили повреждённые посадки. Кое-что ещё можно подсеять и пересадить. Всё лето можно сеять зеленные культуры, не поздно посадить лук, горох, фасоль, свёклу, кабачки и даже морковь.

А вот как быть с деревьями, побитыми градом? Слишком решительные садоводы уже с топором нацелились на садовые посадки. Не надо так торопиться. Деревья, если и не дадут нынче урожая, всё равно восстановятся. Но в конце сезона или в начале будущего им потребуется санитарная обрезка. А в течение нынешнего лета — две-три подкормки для восстановления кроны.

Спасти урожай клубники вряд ли удастся, придётся ждать будущего лета и бережнее относиться к отрастающим усам. В доброе время мы их безжалостно удаляем, а нынче придётся активно использовать для размножения и восстановления испорченных грядок.

Конечно, обидно за напрасно потраченное время, средства, труд. Но не зря ведь наша территория называется зоной рискованного земледелия. Стихия была, есть и будет, и надо относиться к этому как к данности. Поспокойнее. Подумайте, как извлечь какую-то пользу, например, от побитых помидоров. Если сохранились стебли, можно оставить их и дождаться отрастания пасынков. Но нужно более интенсивно подкармливать растения. Годится для этого любая органика — навоз, птичий помёт, настои травы, дрожжевые закваски. Минеральные удобрения — карбамид, суперфосфат, азофоска. Смешанные органоминеральные.

Сейчас идёт самый активный рост, и что-то можно сохранить на огороде и в саду.

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