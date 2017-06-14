Овцы из Хакасии стали бронзовыми призёрами Сибирско-Дальневосточной выставки

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ООО "Мустанг" заняло в Чите третье место среди предприятий по разведению племенных овец.

Всего в выставке участвовали более 300 животных: забайкальская, эдильбаевская, агинская, тувинская короткожирнохвостая, буубэй, алтайский меринос, монгольская грубошерстная, горноалтайская, кулундинская породы овец и козы горноалтайской породы. 

- Сельхозтоваропроизводители сравнили показатели продуктивности, выживаемость животных в разных климатических условиях, - отметил значимость выставки министр сельского хозяйства Хакасии Александр Башков. - Овцеводы и продавцы мяса интересовались затратами и получением прибыли от разведение той или иной породы. В Чите животноводы обменялись информацией и даже заключили договоры.

Хакасию высоко отметили за эдильбаевскую породу. Овцы неприхотливы в еде, нормально себя чувствуют в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40, дают малый отход и хорошие суточные привесы. Разведение этих животных оптимально в Сибири. Руководитель ООО «Мустанг» Даниил Ищенко отметил, что нашими овцами заинтересовались потенциальные покупатели, уже заключено несколько предварительных контрактов.

Заочно Минсельхоз  России отметил ещё одного племрепродуктора из Хакасии ООО «Вива-Лаб», которое разводит романовскую породу овец.

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