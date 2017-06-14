Почти 2 тысячи детей из Хакасии уже отдыхают в загородных лагерях

На первые смены открылись уже десять загородных лагерей, в которых отдыхают порядка 2 тысяч детей.

Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты РХ, до конца месяца свои двери распахнут еще восемь загородных лагерей Хакасии.

Больше всего ребят в июне отдохнут в спортивном лагере «Баланкуль», расположенном в Аскизском районе, в эту пятницу туда заедут 400 юных спортсменов. Еще 315 подростков уже отдыхают в загородном лагере «Енисей» в сосновом бору на юге Красноярского края, а в «Горный кристалл», который находится в березовой роще вблизи Абазы, на этой неделе заехали более 200 школьников. В первую смену в загородных лагерях республики порцию оздоровления получат почти 3700 ребят, а всего этим летом в них отдохнут более 11 тыс. детей и подростков.

Особое внимание уделяется ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Около 5 тысяч несовершеннолетних этой категории отдохнут летом в загородных лагерях и социозащитных учреждениях: в их числе сироты, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и другие. Путевки ребятам предоставлены за счет республиканского бюджета.

Всего на организацию детского летнего отдыха будет направлено порядка 500 млн рублей.

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