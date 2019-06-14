Потерявший память Алибасов сумел узнать сына



Память понемногу возвращается к Бари Алибасову, который недавно очнулся после медикаментозного сна. Сперва известный продюсер не мог вспомнить даже своего имени, однако сына узнал, рассказал Бари Алибасов-младший.

«Самочувствие у папы сегодня лучше. Он меня сегодня, как минимум, узнал», — отметил он.

Сын основателя группы «На-На» добавил, что все еще остается большой риск образования внутреннего кровотечения, который в некоторых случаях приводит к смерти. 14 июня состоится осмотр стенок пищевода пациента, передает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков. Именно из-за этого неудачного стечения обстоятельств он и оказался в больнице. Теперь родственники Алибасова собираются подать в суд на производителя моющего средства.



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