Предприятия Хакасии тратят миллиарды на природоохранные технологии

В этом году на внедрение новых производственных технологий промышленные предприятия направят 5,5 миллиардов рублей.

Только угледобывающая компания «СУЭК-Хакасия» планирует инвестировать в мероприятия природоохранной направленности 359 миллионов рублей. При поддержке республиканского правительства предприятие уже запустило в эксплуатацию цех по переработке автопокрышек. Общий объем финансирования природоохранных мероприятий Саяногорского алюминиевого завода в 2017 году увеличится на треть относительно прошлого года. Около двух миллиардов рублей планируют направить на охрану окружающей среды энергетики. Предусмотрено до 2019 года переключение потребителей в Абакане и Черногорске на обслуживание более современными. В прошлом году предприятия республики на новые экологичные технологии израсходовали около полутора миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе минприроды Хакасии.

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