Работодатели Хакасии рискуют нарваться на штрафы

Пенсионный фонд напоминает, что 15 июня истекает срок приёма ежемесячной отчётности о количестве сотрудников, работавших в мае. Отчётность по персонифицированному учёту страхователи обязаны представлять в ПФР не позднее 15 числа ежемесячно.

В противном случае работодателям за подачу неполных или недостоверных сведений грозят штрафы — 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. В представленных сведениях должны быть страховой номер индивидуального лицевого счёта;

фамилия, имя, отчество; идентификационный номер налогоплательщика.

Цель ежемесячной отчётности – подтвердить факт трудоустройства либо увольнения пенсионеров для последующей индексации страховой пенсии. Ежемесячно отчётность за своих сотрудников в Хакасии представляют порядка 11 тысяч страхователей, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

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