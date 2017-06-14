Родители смогут болеть онлайн за юных футболистов благодаря «Ростелекому»

В Красноярске «Ростелеком» обеспечит интернет-трансляцию межрегионального футбольного турнира среди детей «Кубок конфет и наций», который состоится 17 июня на острове Отдыха (стадион «Юность»).

Во время соревнований своим мастерством померятся порядка 600 спортсменов в возрасте 3 — 14 лет из городов Сибири и Урала, в частности, из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Томска, Первоуральска.

Чтобы родные и друзья, а также все любители спорта смогли поболеть за команды, порадоваться успехам юных футболистов и оперативно узнать результаты игр, «Ростелеком» в Красноярске в качестве технического партнера турнира организует видеотрансляцию в интернет всех матчей.

Для этого специалисты компании смонтируют специальный радиорелейный канал связи на территории острова, организуют пропуск трафика и предоставят облачный сервер для хранения видео. Трансляция с 9.00 до 18.00 17 июня будет организована «Ростелекомом» на базе услуги «Видеокомфорт» – сервиса облачного городского видеонаблюдения с возможностью просмотра с любого интернет-устройства. Камеры обеспечат полный зрительный охват площадки, что позволит следить за всем происходящим на поле. Ссылку на трансляцию можно будет получить в группе «Вконтакте» https://vk.com/unior24.

«Любой, даже самый звездный спортивный путь, начинается с первого шага. Наша компания гордится тем, что с помощью интернет-технологий мы даем возможность увидеть успехи молодых футболистов, – отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – Возможно, для кого-то из ребят этот турнир и станет первым шагом к спортивным победам мирового уровня».

«В этом году наш турнир приурочен к грядущему «Кубку Конфедераций FIFA 2017», который также стартует 17 июня, – рассказал генеральный директор международной футбольной школы «Юниор» Максим Иванов. – В нем примут участие лучшие футболисты из разных стран. Но я уверен: онлайн- и оффлайн-болельщики наших начинающих спортсменов-сибиряков будут сопереживать их победам не менее горячо!»

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб., OIBDA достигла 21,6 млрд руб. (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3, 2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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