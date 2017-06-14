Такой серьёзный июнь

В эти июньские дни у школьников Хакасии полным ходом идёт государственная итоговая аттестация. На самые актуальные вопросы отвечает исполняющая обязанности министра образования и науки республики Галина САЛАТА.

— Галина Александровна, выпускники уже сдали основные экзамены — русский язык, математику и часть предметов по выбору, что можно сказать о первых результатах?

— Единый государственный экзамен, как и Основной государственный экзамен, проходят в Хакасии в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений. Напомню, что уже второй год на ЕГЭ применяются новые технологии — печать и сканирование контрольных измерительных материалов непосредственно в пунктах проведения экзаменов. Кстати, результаты первого ЕГЭ одиннадцатиклассники узнали 13 июня, а девятиклассники уже получили оценки по русскому, хакасскому, иностранным языкам, истории и литературе.

Уже сейчас мы можем говорить, что успехи девятиклассников этого года лучше прошлых лет. Так, по русскому языку около 80 процентов ребят сдали экзамен на 4 и 5, а в прошлом году — на пять процентов меньше. Отрадно, что нынче почти вдвое больше девятиклассников получили по истории четыре и пять баллов.

— Помимо новых технологий, есть ли в сегодняшнем ЕГЭ ещё какие-то новшества?

— Скорее, меняются и дополняются правила его проведения. Например, черновики теперь будут храниться ровно месяц после экзамена, а оригиналы ответов и чистые бланки — до

1 марта следующего года. Также в нынешнем году из контрольных измерительных материалов по физике, химии, биологии убраны задания с кратким вариантом ответов.

— Какой предмет по выбору самый популярный среди выпускников 11-х классов?

— Уже традиционно это обществознание, его сдают более половины выпускников республики, на втором месте физика и история, это выбор 25 процентов ребят. Почти так же популярна биология, её сдают около 20 процентов школьников.

— Думаю, выпускников и их родителей интересует вопрос, чем грозит школьнику удаление с экзамена?

— Спасибо за такой вопрос. Если школьника удалили с экзамена за шпаргалки или мобильный телефон, пересдать экзамен в этом году уже нельзя. Если по каким-то другим причинам, то региональная комиссия в единичных случаях может разрешить пересдачу.

— А что делать выпускникам девятых классов, не сдавшим ОГЭ?

— Ученикам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные оценки более чем по двум предметам, либо повторно показавшим неудовлетворительный результат уже в дополнительные сроки, предоставляется право сдать экзамены в сентябре текущего года.

— Галина Александровна, будет ли в этом году так называемая сентябрьская волна ЕГЭ?

— Да, будет. Министерство образования и науки России составило расписание: в сентябрьскую волну можно сдать только обязательные предметы — русский язык (5 сентября) и математику базового уровня (8 сентября). Эти сроки предусмотрены только для школьников, показавших неудовлетворительные результаты по этим предметам.

— Можно ли пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить результат?

— Единый госэкзамен по выбору можно пересдать только на следующий год. А вот обязательные предметы разрешается пересдать и в текущем году, но только в том случае, если ученик не преодолел минимальный порог по одному из этих предметов. Например, если один из экзаменов сдан успешно, а по второму не набрано нужного минимума баллов. Если выпускник не сдал оба обязательных экзамена, то пересдать их сможет в сентябре. Бывает, что школьник пришёл на экзамен, начал выполнять работу, но по каким-то уважительным причинам не смог её завершить. В этом случае результат считается аннулированным и сдать экзамен можно в резервный день.

— Могут ли организаторы экзаменов отвечать на вопросы школьников по заполнению бланков?

— Конечно, организатор должен давать разъяснения по правилам заполнения бланков. И даже во время экзамена. Но он не имеет права подсказывать. Иначе работа будет аннулирована, а организатор понесет наказание — вплоть до увольнения.

— Галина Александровна, если ученик не согласен с выставленными баллами, куда и к кому обращаться?

— В течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов надо подать апелляцию туда, где было написано заявление на ЕГЭ. Обычно это школа, откуда апелляция незамедлительно будет передана в конфликтную комиссию. Отмечу, что в последнее время количество заявлений в конфликтную комиссию уменьшилось. Перестали обращаться те ребята, которые подавали апелляцию просто так, на авось: а вдруг экзаменаторы прибавят баллы? Теперь же все заявления — по существу, как правило, от тех, кто очень уверен в своих силах и знаниях.

— В течение какого времени действительны результаты Единого госэкзамена?

— Напомню, что результаты ЕГЭ действительны в течение четырёх лет после года получения. Ну а сегодня я желаю нашим выпускникам успешно сдать все экзамены и поступить в выбранные вузы.

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