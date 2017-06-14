Тиллерсон попросил Конгресс дать Трампу «больше гибкости» в вопросе санкций против России

Конгресс США должен дать главе Белого дома больше гибкости в вопросах антироссийских санкций, чтобы у Вашингтона было больше «возможностей для диалога», заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Я призываю Конгресс, чтобы любое принимаемое законодательство позволяло президенту изменять режим санкций», – приводит его слова РИА «Новости».Отвечая на вопрос о том, почему США не ведут более жесткую политику по антироссийским санкциям, Тиллерсон ответил, что односторонние меры не так эффективны, как многосторонние.

Госсекретарь США также заявил, что в Вашингтоне не хотят приковывать себя к Минским договоренностям, украинский конфликт можно урегулировать и другим путем.

Напомним, американские сенаторы пришли к соглашению относительно санкций против России. Среди предлагаемых мер, направленных против России, можно выделить три блока: борьба с российским «влиянием» в Европе, оформление санкций в виде закона и запрет президенту США снимать санкции без разрешения Конгресса.

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