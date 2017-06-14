Три кита сосиски в тесте

Ох уж этот фастфуд по-русски, бессмысленный и беспощадный! Когда ты, голодный, проходишь мимо киоска, откуда благоухают жареным бочком пирожки со вчерашними котятами и «горячие собаки» с кетчупом и майонезом, всякая другая самса с шавермою, то кажется, что ничего вкуснее на данный момент быть не может.

И ведь знаешь, что получишь не удовольствие от еды и насыщение вкусом, а жирное послевкусие прогорклого масла (изжога в довесок), и всё равно же берёшь это приготовленное неизвестно где, когда и из чего кулинарное недоразумение и съедаешь его. И если бы всё обходилось только изжогой.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Хакасии Веры Урмацких, такие неожиданные кулинарные эскапады могут закончиться весьма печально:

— У нас телефоны горячей линии летом раскаляются не от жары — от количества звонков людей, съевших «где-то что-то» и получивших серьёзные отравления или вообще очнувшихся на больничной койке под капельницей. Случаи отравления некачественными продуктами не идут на убыль. Говорю об этом с огромным сожалением, ведь это значит, что люди продолжают оставаться безграмотными потребителями, не вполне понимающими, что ответственность за безопасность лежит в первую очередь на них самих. Очень жаль, что взрослые люди также не несут ответственность за своих детей — могут купить какой угодно случайный продукт: пирожок, шашлык, просроченную газировку, накормить ребёнка, а после возмущённо кричать, что торговцы распоясались, и ребёнок получил отравление. Безусловно, тот, кто продал, несёт ответственность за предоставление некачественного товара или услуги, это закон. Но в первую очередь родители должны более бдительно относиться хотя бы к тем продуктам, которые они предлагают детям. Тем не менее рассказы людей, пострадавших от некачественного продукта, начинаются примерно одинаково: купил, съел (выпил), скорая помощь, а то и реанимация. Где купил? У кого? Что именно это было? На эти вопросы пострадавший не просто затрудняется ответить. Чаще всего он, покупая, в принципе не держит их в голове. Между тем знание ответов на эти вопросы — три кита, на которых зиждется вся потребительская наука, три правила, которые должен соблюдать грамотный человек, беспокоящийся о своей безопасности, безопасности своих близких, ведь манкирование ими может нанести серьёзный вред. Как «Отче наш» потребитель должен помнить: покупая товар, он знает ответы на такие вопросы: кто продаёт (то есть всю информацию, что это за предприятие, индивидуальное, коллективное, частное, государственное); что продаёт — также необходимо как можно больше узнать о товаре. Прочитать инструкцию, например, или же расспросить, как, где, по какой рецептуре это приготовлено, какой состав. Если что-то вызывает у вас сомнение, то лучше откажитесь от покупки, даже если это банальная сосиска в тесте. Такой отказ повлечёт за собой последствия не такие тяжёлые, как нанесение вреда здоровью некачественным продуктом.

— Но если всё же случилось, что не предусмотрел человек имеющиеся риски, купил второпях (или не второпях), скажем, торт. И всё с ним нормально, и срок годности стоит какой надо, и в знакомом магазине продукт куплен — а вся семья получила отравление средней тяжести? Как здесь поступать и кто возместит материальный и моральный ущерб?

— Я просто изложу необходимый алгоритм действий в таком случае. В первую очередь следует обратиться в медицинское учреждение, где необходимо объяснить, с употреблением какого продукта связано ухудшение самочувствия. Это поможет специалистам определить способ лечения, а в дальнейшем заключение медицинской организации (выписной эпикриз с диагнозом) может лечь в обоснование исковых требованиям к организации или индивидуальному предпринимателю, продавших некачественный продукт или оказавших услугу общественного питания ненадлежащего качества. Следующий шаг — обращение к продавцу, исполнителю услуг, изготовителю с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть чётко сформулированы требования о расторжении договора, о компенсации материального вреда. Если речь об общественном питании, то укажите дату посещения, блюда, которые были заказаны, и те, что послужили причиной отравления. Один экземпляр претензии необходимо вручить лицу, уполномоченному на принятие претензии, либо направить по почте письмом с уведомлением о вручении. В случае личного вручения претензии на втором экземпляре не лишним будет указать дату, должность, фамилию лица, принявшего претензию. Требование потребителя о расторжении договора и возмещении убытков, причинённых потребителю, должны быть рассмотрены в течение десяти дней со дня предъявления требования. Если продавец отказал вам в удовлетворении требований, заявленных в претензии, в добровольном порядке, вы можете обратиться в суд с иском о возмещении материального и морального вреда.

В обоснование исковых требований могут быть положены и материалы разбирательства по случаю конкретного отравления контролирующими организациями. Поэтому, как только человек получит достаточную медицинскую помощь, он может обратиться с жалобой на действия продавца или изготовителя товара, исполнителя услуги в Управление Роспотребнадзора по Хакасии.

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