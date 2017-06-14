Участники заповедной автоэкспедиции увидели корону Хакасии — «Оглахты»

Накануне заповедник «Хакасский» встречал участников автоэкспедиции «Заповедный пояс от Урала до Байкала», приуроченной к Году особо охраняемых природных территорий и 100-летию заповедной системы России.

Организаторами и координаторами масштабного заповедного автопробега являются сотрудники заповедника «Юганский». Главная цель автоэкспедиции – показать и рассказать людям об особо охраняемых природных территориях и их обитателях. Поэтому маршрут экспедиции пролегает через 20 заповедных территорий, составляет около 20 000 км и охватывает территорию от Уральских гор до озера Байкал. Участники экспедиции уже посетили заповедники Оренбургский, Башкирский, Южно-Уральский, Шульган-Таш, Ильменский, Зюраткуль, Висимский, Малая-Сосьва, Юганский, Алтайский, кузнецкий Алатау, национальные парки Самаровский Чугас, Шорский и Башкирия.

В ходе пресс-конференции, организованной в заповеднике «Хакасский», участники экспедиции делились своими впечатлениями от путешествия. Кроме фотографирования заповедных простор, участники ведут бортовой журнал, где фиксируют встреченных редких видов животных и растений. «Мы фотографируем всё, что связано с природой, и по большей части с дикой. Поэтому нас заинтересовал данный проект с точки зрения фотографии удалённых территорий, в которые не так просто попасть обычному человеку. Наши ожидания оправдались, и нам уже удалось сделать много интересных снимков. Заповедная природа России разная, в каждом регионе своя, фотографировать её и показывать широкой аудитории приносит большое удовольствие» - отмечает участник автоэкспедиции Кирилл Уютнов.

В рамках своего путешествия, участники автоэкспедиции накануне посетили участок «Оглахты» заповедника «Хакасский», а сегодня отправились в «Саяно-Шушенский» заповедник. Финиширует автопробег в конце июня на территории Государственного природного заповедника «Баргузинский».

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