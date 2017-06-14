Уроки счастья

Беременные бывают разными: одним достаточно самого факта беременности и консультаций врача, другие, чтобы узнать о новом состоянии как можно больше, начинают атаковать Интернет, медицинские энциклопедии и прочую литературу, не задумываясь о компетентности автора.

Есть между этими категориями дамочек и золотая середина. А чтобы не возникло ситуаций «Ой, не знала» или «А у потомственного лекаря Пупкина так написано», беременным Абакана устраивают недельный ликбез.

Курсы, открытые на базе женской консультации № 1 Республиканского клинического перинатального центра, будущие мамы посещают в зависимости от срока беременности. Направление на первую лекцию пациентки получают на самом раннем сроке, сразу при постановке на учёт. Чем скорее будущая мама посетит занятие, тем раньше она сможет скорректировать свой образ жизни. На занятии старшая акушерка Елена Перервенко рассказывает о правильном питании, образе жизни, развитии плода по неделям, изменениях самочувствия женщин, необходимых плановых обследованиях.

— Люблю, когда аудитория активная, — рассказывает Елена Николаевна. — Я с первых минут занятия стараюсь настроить беременных на доверительные отношения. В итоге они легко идут на контакт, задают вопросы, приводят примеры из жизни, особенно, если это их вторая или последующая беременность. Когда лекция перетекает в увлекательную беседу, мы занимаемся дольше.

Тем не менее у Елены Перервенко есть правило: не обсуждать назначения врача, не давать консультаций, а лишь делиться общими рекомендациями. Своих учениц акушерка просит отключить на время беременности Интернет и не слушать бывалых подруг, а наладить дружеские отношения с участковым врачом. Ведь заметить отклонения в течении беременности, поставить правильный диагноз и назначить курс необходимого лечения может только специалист. Важно осознать, что все женщины разные, не похожи друг на друга и их дети, поэтому брать что-либо за образец бессмысленно.

Послушали лекцию, приняли к сведению, молодцы. Идём на следующее занятие в начале второго триместра, с 16-й недели. Затем посещаем лекцию в 28 недель. Читательницы, наверное, уже догадались, что эти занятия будут посвящены второму и третьему триместрам соответственно.

Проходят уроки для беременных на одном дыхании. Слушаешь медработника и умиляешься от осознания того, как растёт и развивается ребёнок внутри тебя. Да и акушерка не один раз повторит, беременность — это счастье. А раз это приносит массу положительных эмоций женщинам, почему же не поделиться прекрасными чувствами с будущими папами. Поэтому тема четвёртого занятия — партнёрские роды. Родителям показывают познавательный фильм о преимуществе партнёрских родов и о роли партнёра в этом процессе. Ну и заключительное, пятое, занятие целиком и полностью посвящено родоразрешению.

Кроме того, на лекциях беременным показывают фильмы о том, как семья должна готовиться к появлению на свет малыша, о грудном вскармливании и о пребывании в роддоме.

— Всегда настраиваю женщин на позитивное отношение ко всему, в том числе и родам, — отмечает Елена Николаевна. — Пациентки должны не бояться того дня, когда они отправятся в родзал, а ждать этого момента как праздника. Ведь каждый день рождения — это радость, так зачем же бояться момента появления вашего карапуза на свет? Не слушайте тех, кто рассказывает страсти про врачей, акушеров и называет роддом страшным местом. Лучше думать о приятном, передавая положительные эмоции и малышу.

За доброе отношение и полезные советы женщины часто благодарят Елену Перервенко. На занятиях она будто становится для беременных старшей сестрой. Многие молодые мамы после родов приходят к акушерке, чтобы рассказать о своём опыте. А для Елены Николаевны ценна каждая история, подтверждающая, что благодаря её занятиям женщины становятся смелее и счастливее, а малыши — крепче и здоровее.

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