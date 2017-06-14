В Госдуме списали на галлюцинации демографические обвинения Киева

Заявление Киева о том, что российские военные изменили демографический состав Крыма, не следует воспринимать всерьез, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в среду, 14 июня.

«У официального Киева очередные галлюциногенные видения о насильственной русификации Крыма и засилье русского населения. Такое ощущение, будто украинские чиновники еще 10 лет назад не знали, что в Крыму большая часть населения считает себя русскими», — сказал парламентарий.

Бальбек подчеркнул, что украинских чиновников, «которые надеялись задушить Крым блокадами, дико бесит, что на полуостров приезжают работать специалисты с материка». Он также предположил, что подобные обвинения политики строят, опираясь на ошибочные социологические исследования.

Ранее в среду замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука обвинил Россию в изменении демографического состава Крыма. По его словам, на ситуацию в большей степени влияют российские военные, прибывающие на полуостров вместе с семьями.

В сентябре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов пообещал прибывшему в республику вице-премьеру Ольге Голодец, что местные жители улучшат демографические показатели. Замглавы правительства, курирующая социальный блок кабмина, отметила, что на полуострове начинает расти коэффициент рождаемости.

На Украине в то же время фиксировался демографический спад. По состоянию на 1 сентября 2016-го численность местного населения составила 42 642 400 человек, что на 118 100 человек меньше, чем в начале года.

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