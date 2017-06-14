В медицине главное — люди

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш как всегда пунктуален. С Владимиром Фёдоровичем мы знакомы много лет, ещё с тех пор, когда он руководил республиканской больницей имени Г.Я. Ремишевской. Поддерживали контакты и тогда, когда он возглавлял комитет по здравоохранению и социальной политике в Верховном Совете республики.

На новом посту министра Владимир Фёдорович по-прежнему радушен, несмотря на то, что его время и вовсе на вес золота.

— Владимир Фёдорович, в здравоохранении главное — кадры. Власти республики много сделали и делают для того, чтобы привлечь медицинских работников в Хакасию. Насколько эффективна эта политика?

— Благодаря активной помощи правительства Хакасии во главе с Виктором Зиминым и Верховного Совета республики с председателем Владимиром Штыгашевым медицина шагнула далеко вперёд, в том числе кадровая проблема поэтапно решается на протяжении вот уже многих лет. В первую очередь за счёт обучения целевиков. За последние четыре года в республике трудоустроено более 500 врачей. В текущем году ожидаем 91 молодого специалиста. Работать они будут как в городских, так и сельских больницах. В этом году медицинские вузы Сибири предоставили квоты для 83 выпускников из Хакасии. В министерство здравоохранения подали заявку уже более 200 человек, которым предстоит пройти на эти места конкурс. При этом немало абитуриентов поступают в медицинские вузы самостоятельно. С первокурсниками заключаем договоры с обязательством после окончания учёбы трудоустроиться в лечебные учреждения Хакасии, где они обязаны отработать пять лет. При этом у нас действуют меры социальной поддержки: студенты получают стипендию, в том числе и во время обучения в ординатуре (интернатура сейчас отменена).

Последние несколько лет наибольшее количество специалистов привлекает республиканский перинатальный центр (бывший родильный дом). Только в этом году сюда прибудет 18 врачей-целевиков. Пригласили в этом году двоих высококвалифицированных акушеров-гинекологов из Новосибирска, а также врача-офтальмолога из Москвы, который имеет практику работы за рубежом. Особым достижением стало приглашение высококлассного врача-эмбриолога, который будет развивать новое для Хакасии направление — ЭКО. Оно становится всё более популярным среди супружеских пар республики: в 2011 году процедуру прошли 18 пар, в 2016-м — более ста. В целом за последние годы в перинатальный центр пригласили девять врачей и медицинских сестёр из других регионов страны. Это супружеская пара, долгое время работавшая в перинатальном центре Иркутска, врачи-анестезиологи-реаниматологи из Красноярской краевой больницы, акушер-гинеколог, возглавлявший реанима-ционно-консультативный центр в перинатальном центре Красноярска.

— Сколько медицинских работников трудится в государственных клиниках республики?

— По последним данным, в системе здравоохранения заняты около 11 тысяч сотрудников, в том числе 6342 человека — медицинский персонал, остальные — технические и кадровые работники. Всего в здравоохранении трудится 1800 врачей.

При этом дефицит кадров в лечебных учреждениях остаётся. Но ситуация не критическая и год от года меняется к лучшему. К примеру, за счёт решения квартирного вопроса привлекаем высококвалифицированных докторов из других регионов страны. С 2011 года приобретено 49 квартир, из них на селе — 32. Кроме этого, по линии минсельхоза предусмотрены деньги на строительство ФАПов.

— Какими событиями в этом году здравоохранение республики порадует медицинских работников и жителей Хакасии?

— В ближайшее время начнёт работать перинатальный центр. На сегодня закончены пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию всего арсенала медицинского оборудования, а это несколько тысяч единиц современной техники. Медицинские работники оборудование освоили. Мы начали оформлять документы на регистрацию, после чего начнём проходить лицензионные требования и получать лицензию. Переезд и открытие перинатального центра в новом здании планируем через месяц-полтора. Торопиться не будем: для приёма беременных женщин и новорождённых всё должно быть безупречно с точки зрения санитарно-гигиенических требований.

Что касается хирургического корпуса, на сегодняшний день строители доводят до нормативов все технологические процессы. В ближайшее время вызовем специалиста на запуск операционного блока. После чего — оформление документов и получение лицензии.

В прошлом году мы приобрели оборудование на 324 миллиона рублей. В этом году на пополнение техники заложено 230 миллионов из федерального и республиканского бюджетов. Сейчас какие-то позиции — в торгах, по каким-то дорабатывается техническая документация для закупок. В 2018 году на оборудование в федеральном бюджете заложено 680 миллионов

рублей, в республиканском — 101 миллион. Но работать врачи начнут уже в этом году.

Завершена реконструкция здания лечебно-диагностического корпуса «Клинический онкологический диспансер». Дополнительные площади помогли увеличить доступность медицинской помощи жителям Хакасии по данному профилю. В июне получим готовую проектно-сметную документацию на строительство радиологического корпуса онкодиспансера.

— Чем может гордиться здравоохранение Хакасии?

— В прошлом году заработали новые ФАПы в селе Троицкое Боградского района и посёлке Беренжак Ширинского. Благодаря гуманитарной помощи благотворительного фонда «Сопричастность» ОАО «РусГидро» построили семь объектов в Бейском, Ширинском, Боградском и Усть-Абаканском районах.

В июле 2017-го откроется фельдшерско-акушерский пункт в деревне Белый Балахчин. Завершается строительство ФАПа в Усть-Ербе, реконструкция участковой больницы в селе Балыкса Аскизского района. Более 30 медицинских организаций, в том числе на селе, подключены к сервису «Электронная регистратура». Это даёт возможность людям через Интернет записываться на приём к терапевту или стоматологу. Благодаря сервису «от врача к врачу» пациенты могут попасть в региональные учреждения без очереди. К сожалению, данное направление не достаточно развито. Накануне посетил республиканский онкологический диспансер, где лично увидел, что лишь 30 процентов населения попадает сюда благодаря удалённой записи. Это направление будем, безусловно, развивать.

В этом году мы принимаем участие в федеральной программе по оснащению каретами скорой медицинской помощи. Подали заявку на 32 автомобиля. В прошлом году получили семь таких машин для сельских и городских больниц. В этом году Хакасия попала в пилотный проект по санитарной авиации и получила из федерального бюджета почти 130 миллионов рублей. Проект реализуется лишь в 34 регионах страны. В Ширинском районе будет построена вертолётная площадка. Тяжёлых пациентов из отдалённых населённых пунктов сможем оперативно доставлять авиатранспортом, в том числе и в клиники за пределами республики.

— Одно из направлений, которое развивается в республике, — оказание высокотехнологичной помощи жителям Хакасии. Каковы достижения в этой области?

— Если десять лет назад высокотехнологичную помощь у нас получали 300 жителей республики, то сейчас эта цифра увеличилась почти в десять раз. В прошлом году такую помощь получили 2843 человека, в том числе 1174 пациента — в лечебных учреждениях Хакасии. Приоритетными остаются сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, ревматология, онкология, нейрохирургия. В офтальмологии ежегодно выполняются десятки операций по реконструкции глаза, а также по отслойке сетчатки. Совершенствуются методики в эндоскопической хирургии, генноинженерной терапии при лечении пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Их успешно осваивают и практикуют в центральных районных больницах. Например, в Усть-Абакане врачи эндоскопически оперируют холециститы, аппендициты. Такой же большой объём операций проводят и в Аскизе. В Черногорске хирурги готовятся к лицензированию на проведение операций высокотехнологичного профиля в сфере эндопротезирования.

— Владимир Фёдорович, у вас солидный опыт работы в законодательной власти. Найдётся ли ему применение на новом посту?

— Безусловно. Опыт работы в Верховном Совете на протяжении многих лет даёт мне чёткое понимание реальных проблем, существующих в здравоохранении. Хочу поблагодарить избирателей, которые приходили на выборы, поддерживали меня своими голосами. Дорогие земляки, вы совершили правильный гражданский поступок, проявив активную жизненную позицию, вы приняли участие в жизни и развитии нашей республики. Благодаря таким неравнодушным людям, как вы, Хакасия становится лучше, сильнее, современнее. Я говорю спасибо тем, кто голосовал за меня, благодарю за доверие. Работая в парламенте, часто принимал людей, у которых возникали трудно разрешимые проблемы. Сейчас, на посту министра здравоохранения, я по-прежнему открыт для общения с людьми.

В преддверии профессионального праздника хочу поблагодарить коллег за ежедневный труд и пожелать терпения. Работа в здравоохранении требует больших физических и душевных усилий, ведь каждый день мы сталкиваемся с человеческой болью, которую необходимо излечить, облегчить. Пусть ваши пациенты чаще улыбаются и говорят вам спасибо.

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