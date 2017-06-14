В Хакасии наградили представителей самой гуманной профессии

В преддверии Дня медицинского работника в драмтеатре Абакана собрались нарядные врачи, медсестры, фельдшера и фармацевты со всей Хакасии. Лучшим из лучших, за многолетний добросовестный труд, вручили заслуженные награды.

По поручению главы республики Виктора Зимина поздравил представителей медицинского сообщества и зачитал правительственный адрес исполняющий обязанности первого заместителя главы Хакасии Олег Нам:

— В этот день мы чествуем всех, кто возложил на себя огромную ответственность за жизнь и здоровье людей. Ваша работа учит милосердию и состраданию. Невозможно сосчитать, сколько человеческих жизней спасли ваши золотые руки. В нашей республике трудится много прекрасных, чутких специалистов, преданных своему делу. Мы по праву вами гордимся. В Хакасии огромное значение предаётся развитию здравоохранения. Строятся лечебные объекты, привлекаются медицинские кадры, обновляется материальная база действующих учреждений. Эта работа будет продолжена и дальше. В этот праздничный день искренне желаю всем крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия. Пусть ваша энергия и целеустремлённость воплощается в новых победах за жизнь и здоровье жителей Хакасии. Мира и добра вам и вашим близким.

Самым ожидаемым и приятным моментом торжества стало вручение заслуженных наград. Орденом «За заслуги перед Хакасией» отмечен Александр Козлов, более 19 лет возглавлявший санитарную эпидемиологическую службу в Хакасии. Медали «Трудовая доблесть Хакасии» удостоена врач-невролог абаканской городской межклинической больницы Людмила Прудникова. О том, что получит столь высокую награду, Людмила Ивановна не знала и была очень тронута. В этом году исполнилось 45 лет, как после окончания Красноярского государственного медицинского института она пришла работать в Абаканскую городскую больницу. Вначале хирургом, затем травматологом. В 1978 году она получила специализацию «врач-невролог». И сейчас работает по этой специальности в стационаре.

— Маленькой девочкой очень боялась уколов, — рассказала врач высшей квалификационной категории Людмила Прудникова. — Стеклянные шприцы с тупыми иглами до сих пор вспоминаю как страшный сон. Болела я часто и проходить прививочную экзекуцию приходилось соответственно. Вот тогда решила, что когда стану врачом, никогда не буду причинять своим пациентам боли. Мне, как неврологу, приходится ставить блокаду больным. Говорят, что рука у меня лёгкая и боли мои пациенты практически не чувствуют.

О своей работе, которой она предана всем сердцем, Людмила Ивановна рассказывает с удовольствием. В неврологическом отделении на 60 коек свободных мест почти не бывает. Нередко поступают люди в критическом состоянии, в том числе и с инсультами. За своих пациентов, а это в основном люди пожилого возраста, Людмила Ивановна искреннее переживает:

— Пенсионеры привыкли трудиться. А сейчас, когда тепло, многие буквально пропадают на дачах. Работают на солнцепёке, забывая и о скачущем давлении, и других хронических недугах. Но у здоровья существует предел, и стоит его преступить, как окажешься в больничной палате. Чтобы этого не произошло, следует работать без фанатизма, устраивая перерывы на отдых. Не даром говорят: «Лучшее — враг хорошего».

В преддверии Дня медицинского работника, как врач, желаю здоровья всем своим пациентам и коллегам. А ещё — терпения и стойкости — в наше время без этого не обойтись.

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