В Хакасии определили лучших преподавателей ОБЖ

Педагог средней общеобразовательной школы из поселка Аскиз Татьяна Гольцман и преподаватель техникума коммунального хозяйства и сервиса Абакана Сергей Итпеков одержали победу в своих номинациях.

В ежегодном республиканском конкурсе «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» приняли участие педагоги ОБЖ школ, лицеев гимназий и профессиональных общеобразовательных организаций (техникумы, колледжи).

Также за высокие показатели в конкурсе комиссия наградила дипломами следующих участников:

- Марину Налимову, Сорская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Сорск;

- Наталью Голикову, средняя общеобразовательная школа №2» г. Саяногорска;

- Наталью Пшеничникову, средняя общеобразовательная школа №11 г. Абакана;

- Леонида Искучекова, Туимская средняя школа № 3, с. Туим (Ширинский район);

- Светлану Анисимову, средняя общеобразовательная школа №15 г. Черногорска;

- Павла Маланчика, Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат, с. Бея;

- Сергея Еремеева, Аграрный техникум, с. Шира;

- Александра Наумкина, Хакасский политехнический колледж, г. Абакан.

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