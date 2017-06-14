В Хакасии открывается выставка, посвященная началу Великой Отечественной войны

Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова приглашает на новую книжную выставку «Мы помним, чтобы жить», посвященную началу Великой Отечественной войны 1941-1945.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры РХ, на выставке представлены книги, которые раскрывают события трагических дней 1941 года. Например, в книге «Первый день войны. Трагедия 22 июня» приводится подробная, по часам и минутам хроника событий самого страшного дня 41-го года. Это научно-популярное издание – совместный проект военных историков Артема Драбкина и Алексея Исаева.

Выставка «Мы помним, чтобы жить» будет работать на 3-м этаже до 31 июля.

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