В Хакасии предприятие заплатит штраф за желание расплатиться за аренду квартирами

В Саяногорске юридическое лицо привлечено к административной ответственности за незаконное предложение имущества главе муниципального образования.

В прокуратуру Саяногорска поступило уведомление главы города о том, что к нему обратился учредитель группы коммерческих организаций с незаконным предложением на получение необоснованных выгод и преимуществ для осуществления деятельности одного из банкротных предприятий города ООО «Саянпромстрой» в обмен на предоставление имущественных прав. Представитель общества предлагал главе передать часть квартир в строящемся доме, взамен просил списания задолженности по арендной плате за земельный участок. Между тем, по закону условиями договора аренды земельного участка не предусмотрено иного способа расчета, кроме денежного, пояснили в пресс-службе прокуратуры Хакасии. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Саянпромстрой» по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Мировой суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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