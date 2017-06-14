В Хакасии предприятие заплатит штраф за желание расплатиться за аренду квартирами

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Саяногорске юридическое лицо привлечено к административной ответственности за незаконное предложение имущества главе муниципального образования.

 

 

 

 

 

 

 

В прокуратуру  Саяногорска поступило уведомление главы города о том, что к нему обратился учредитель группы коммерческих организаций с незаконным предложением на получение необоснованных выгод и преимуществ для осуществления деятельности одного из банкротных предприятий города ООО «Саянпромстрой» в обмен на предоставление имущественных прав. Представитель общества предлагал главе  передать часть  квартир в строящемся доме,  взамен просил списания  задолженности по арендной плате за  земельный участок. Между тем, по закону условиями  договора аренды земельного участка не предусмотрено иного способа расчета,  кроме  денежного, пояснили в пресс-службе прокуратуры Хакасии. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Саянпромстрой»  по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Мировой суд  назначил ему штраф  в  500 тысяч рублей. Постановление  в законную силу не вступило.

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