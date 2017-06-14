В Хакасии штрафуют автовладельцев, решивших помыть машину в реке или озере

От трёх до 4,5 тысяч рублей заплатит житель Хакасии за стоянку машины в районе водоохраной зоны реки Ташеба. Такое наказание грозит всем нарушителям за размещение и мытье автомобилей на берегах рек и озер.

Специалисты Минприроды Хакасии совместно с сотрудниками управления Росприроднадзора провели рейды в районе Восточной, Южной дамб реки Абакан, в водоохраной зоне реки Ташеба.

- В границах водоохранных зон запрещается мойка транспортных средств, а также движение и стоянка автомобилей, кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Минимально допустимое расстояние для стоянки автомобиля у реки или озера составляет не менее 50 метров, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Хакасии.

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