В Хакасии сироте предоставили квартиру не по месту жительства

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратуре Ширинского района пришлось дважды в суде отстаивать жилищные права сироты

 

 

Администрации Ширинского района должна была по решению суда, куда обратился прокурор  района, предоставить сироте  жилье. Девушке выделили   жилое помещение в  селе  Туим Ширинского района, где она никогда не проживала, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.  Однако закон гласит, что  жилые помещения предоставляется лицам данной категории  по месту их жительства. В случае невозможности предоставления жилых помещений по месту жительства только с письменного согласия сироты может быть предоставлено жилое помещение в других районах муниципального образования.  Прокурор района принес протест на незаконный ненормативный правовой акт, однако  управление образования администрации Ширинского района отклонила его доводы. Прокурор обратился в суд, который потребовал устранить нарушенные права сироты.  Решение суда не вступило в законную силу.

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