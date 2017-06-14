В Хакасии сироте предоставили квартиру не по месту жительства

Прокуратуре Ширинского района пришлось дважды в суде отстаивать жилищные права сироты

Администрации Ширинского района должна была по решению суда, куда обратился прокурор района, предоставить сироте жилье. Девушке выделили жилое помещение в селе Туим Ширинского района, где она никогда не проживала, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Однако закон гласит, что жилые помещения предоставляется лицам данной категории по месту их жительства. В случае невозможности предоставления жилых помещений по месту жительства только с письменного согласия сироты может быть предоставлено жилое помещение в других районах муниципального образования. Прокурор района принес протест на незаконный ненормативный правовой акт, однако управление образования администрации Ширинского района отклонила его доводы. Прокурор обратился в суд, который потребовал устранить нарушенные права сироты. Решение суда не вступило в законную силу.

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