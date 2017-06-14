В Хакасии в детском лагере отдыха обнаружили капусту с нитратами

Роспотребнадзор проводит проверки в оздоровительных детских учреждениях, в 18-ти выявлено 22 нарушения.







Одно - по несоответствию норм питания, 21 — по несоблюдению санитарного режима. По результатам лабораторных исследований 6 из 75 проб готовых блюд не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям (8%), 1 из 25 проб — по вложению витамина «С» (4%), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Хакасии. Кроме того, выявлена белокочанная капуста с превышением норм по содержанию нитратов (изготовитель ООО «Овощеводческое производственное хозяйство «ДАРЫ ОРДЫНСКА», Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево) ул. 40 лет Победы, д.2). 29 килограммов опасного овоща возвращена поставщику, проводится проверка.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







