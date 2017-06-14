В Хакасии завершилась посевная кампания

По поручению главы республики Виктор Зимина сельхозпроизводителей, занимающихся растениеводством, профинансировали в полном объёме.

Аграриям выделили 87,6 миллиона рублей. По данным минсельхоза сегодня в Хакасии зерновой клин составил 98102 гектара или 94,6 процента от плановых показателей. Посевная завершена в Бейском, Боградском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах. Пшеницей засеяно 45216 гектаров, ячменем – 12734 гектара, овсом – 32206 гектаров, гречихой – 7183 гектаров, горохом – 763 гектара. Площадь овощных культур по республике составляет 500 гектаров. Планируемый урожай - 12 тысяч тонн овощей. Большую часть разместят в овощехранилищах Усть-Абаканского района, сообщили в пресс-службе минсельхоза РХ.

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