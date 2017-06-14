Виктор Зимин поздравил коллектив республиканской газеты «Хакасия» с победой в престижном конкурсе

Жюри конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд» огласила победителей. По итогам конкурса республиканское печатное СМИ одержало победу в номинации «Газеты (межрегиональные, областные, краевые, республиканские)».

Победителем специальной номинации «СМИ и ресурсоэффективность» признан журналист газеты «Хакасия» Виктор Лебедев.

С новым творческим успехом редакцию газеты поздравил Глава Хакасии Виктор Зимин.

- Первое место в межрегиональном конкурсе это не только очередная победа и признание вашего профессионализма. Каждое такое достижение – это весомый вклад в формирование имиджа нашей республики, как благополучного и комфортного для жизни, работы и отдыха региона. Спасибо за ваш труд. Новых вам творческих успехов и интересных материалов о нашей родной Хакасии и о наших земляках, - пожелал в своём поздравлении Главы Хакасии Виктор Зимин.

Справка: Газета «Хакасия» (до 1992 года – «Советская Хакасия») - одна из старейших газет республики. Первый номер вышел в свет 3 ноября 1930 года. В 1982 году газета награждена орденом «Знак Почета».

Корреспонденты республиканского печатного издания неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и межрегиональных конкурсов журналистского мастерства. В том числе таких престижных, как «Моя земля – Россия», «Золотой Гонг», «Энергия воды», «СМИротворец», «Сибирь.ПРО». Газете «Хакасия» присужден знак отличия «Золотой фонд прессы-2017» I степени.

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