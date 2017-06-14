Выпускникам Хакасии, не сдавшим ЕГЭ, не стоит паниковать

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике специалистами разработан алгоритм действий для ребят, получивших неудовлетворительный результат на едином государственном экзамене.

Информационный материал, подготовленный министерством образования и науки РХ и психологами центра «Радость», начинается с позитивного призыва «Выход есть!». Ведь, если школьник не справился с ЕГЭ, то он может: пересдать экзамен, пойти учиться в колледж, техникум на интересующую специальность, пройти профессиональные курсы. Это реальные пути выхода из сложившейся ситуации. В случае если, выпускник получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов (русский язык, математика), то у него есть возможность пересдать ЕГЭ в дополнительные сроки – 28 и 29 июня 2017, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

 

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