Выпускникам Хакасии привезут Quest Pistols Show

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На концерте, посвященном выпускному вечеру, выступит известная украинская группа Quest Pistols Show.

Республиканский выпускной состоится 26 июня на стадионе «Саяны» в Абакане. Сюда съедутся выпускники со всех районов Хакасии. В подобном же формате вечер прошел в прошлом году — тогда на стадионе выступила группа «Серебро». Концерт стал подарком выпускникам от правительства региона при поддержке РУСАЛа.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Хакасии, группу Quest Pistols Show выпускники выбрали из предложенного списка музыкантов самостоятельно. Опрос проводился в одной из школ столицы республики.

Отметим, Quest Pistols Show (до 2014 — Quest Pistols) — украинская музыкальная и танцевальная группа, дебютировавшая в 2007 году с синглом «Я устал». С момента создания группа издала три студийных альбома.


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