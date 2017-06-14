Считанные дни остались до начала очередного спортивного праздника. На сей раз он и на нашей улице, и на наших футбольных полях. Да, 17 июня стартует Кубок конфедераций, который в какой-то степени положит начало чемпионату мира. А он, как известно, пройдёт тоже в России, но уже в следующем году.

Прогнозы — дело неблагодарное, тем более что наши футболисты в последние годы только и делают, что уворачиваются от стрел критики в свой адрес. Деньги гребут лопатой, а вкалывать на поле не хотят. Как оно будет на сей раз под руководством главного тренера сборной России Станислава Черчесова, предсказывать не хочется (дабы не сглазить). Хочется ждать и надеяться на лучшее. Впрочем, как всегда. При этом перетасовывая в голове состав российской команды.

Список футболистов, готовящихся к ответственным матчам, уже известен. Кого-то Черчесов посчитал нужным не взять на турнир (имеет право!), кто-то получил травму (самая серьёзная в этом отношении потеря — Артём Дзюба), в конечном итоге остались те, кто остался. Список игроков выглядит следующим образом (именно под указанными номерами футболисты будут играть на турнире):



ВРАТАРИ: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. Владимир ГАБУЛОВ («Арсенал»), 16. Маринато ГИЛЬЕРМЕ («Локомотив»);

ЗАЩИТНИКИ: 3. Роман ШИШКИН («Краснодар»), 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ («Спартак»), 10. Руслан КАМБОЛОВ («Рубин»), 13. Фёдор КУДРЯШОВ («Ростов»), 14. Илья КУТЕПОВ («Спартак»);

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ («Зенит»), 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ («Краснодар»), 8. Денис ГЛУШАКОВ («Спартак»), 15. Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 18. Юрий ЖИРКОВ («Зенит»), 19. Александр САМЕДОВ («Спартак»), 21. Александр ЕРОХИН («Ростов»), 22. Дмитрий ТАРАСОВ («Локомотив»), 23. Дмитрий КОМБАРОВ («Спартак»);

НАПАДАЮЩИЕ: 7. Дмитрий ПОЛОЗ («Ростов»), 9. Фёдор СМОЛОВ («Краснодар»), 11. Александр БУХАРОВ («Ростов»), 20. Максим КАНУННИКОВ («Рубин»).

Сборной России, напомним, предстоит играть в одной группе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

В 1/2 финала пройдут две лучшие дружины. Завершится же праздник футбола 2 июля. А то, что он станет настоящим праздником для всех любителей этого вида спорта, сомнений нет. Так что ждём. И надеемся…



РАСПИСАНИЕ ИГР

Группа A

17 июня — РОССИЯ — Новая Зеландия

18 июня — Португалия — Мексика

21 июня — РОССИЯ — Португалия

21 июня — Мексика — Новая Зеландия

24 июня — Мексика — РОССИЯ

24 июня — Новая Зеландия — Португалия

Группа B

18 июня — Камерун — Чили

19 июня — Австралия — Германия

22 июня — Камерун — Австралия

22 июня — Германия — Чили

25 июня — Германия — Камерун

25 июня — Чили — Австралия

1/2 финала

28 июня — 1A — 2B

29 июня — 1B — 2A

Матч за 3-е место

2 июля — L 1A/2B — L 1B/2A

Финал

2 июля — W 1A/2B — W 1B/2A



* * *

Товарищеский матч Россия – Чили, прошедший 9 июня, стал последней проверкой сил в преддверии Кубка конфедераций. На гол Маурисио Исла на 56-й минуте наши футболисты ответили точным ударом Виктора Васина (67) – 1:1.

Настраивала на оптимистический лад игра россиян и в товарищеской встрече против Венгрии (3:0) 5 июня. У нас отличились Фёдор Смолов (20) и Дмитрий Полоз (90). А вот очередная атака вблизи ворот венгров завершилась автоголом Мартона Эппела (40).

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