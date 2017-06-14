Жителей Хакасии приглашают на экспресс-диагностику

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пройти экспресс-диагностику и получить индивидуальную консультацию по вопросам укрепления здоровья смогут все желающие завтра, 15 июня, с 16:00 до 17:00 в парке «Орленок» в Абакане.

Каждый желающий сможет измерить артериальное давление, рост, вес, определить индекс массы тела, уровень жировой массы. Врачи и методисты Центра медицинской профилактики расскажут об основных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений, способах профилактики и лечения, минимизации рисков развития заболеваний.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Хакасии, такое мероприятие будет проходить каждый четверг до конца лета. Оно проводится с целью массовой пропаганды здорового образа жизни.

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