Уже не первый год ученики Боградской средней школы пишут серьёзные исследовательские работы, участвуют в научно-практических конференциях различного уровня, откуда привозят свои, безусловно, заслуженные награды.

Но не стоит думать, что их кропотливой работой в классе и выступлениями перед компетентным жюри всё и ограничивается. Вот, например, труд ученицы 8-го, а теперь уже 9-го класса Анастасии Катцыной получил практическое продолжение. Настя вместе со своим научным руководителем Ольгой Чмыхало озаботилась качеством воды боградских родников. Не всех, конечно, но тех, вода которых считается целебной.

— Мы с мамой тоже приходим сюда за крещенской водой, которая, по народным поверьям, считается самой чистой, — рассказывает юная исследовательница. — И мне было важно узнать, какого же она качества на самом деле. Мы с Ольгой Геннадьевной провели сравнения проб из этих родников с водопроводной водой, гидрохимические и органолептические анализы и выяснили, что вода из родников вопреки ожиданию не соответствует санитарным нормам. В первую очередь виной этому — их доступность для животных и небрежность самих жителей, которые бросают возле них мусор.

Так был создан проект «Живи, родник, живи» по спасению и облагораживанию естественных источников воды. С этой идеей Анастасия обратилась и к главе района Сергею Чернышову, и к председателю Совета депутатов Николаю Карпинскому: предложила им поучаствовать в акции по очистке территории родников и установке ограждений вокруг них. Поддержать Настю в её благом порыве пришли научный руководитель, конечно же, её мама Ольга Катцына, друзья Полина Чмыхало, Алёна Нахатович, Юрий Роот, Стас Чубарев. Активное участие принял и Николай Карпинский. Ещё откликнулись на призыв Александр Михель, Александр Заикин и Андрей Техтереков. Пока ребята занимались уборкой мусора, мужчины установили над родником, что расположен за переулком Строительный, колодец.

Николай Захарович пообещал, что впоследствии здесь сделают и крепкий мосток, чтобы удобнее было подходить к воде. Почему такое внимание уделили этому роднику? В первую очередь потому, что именно сюда приходят многие жители старшего поколения, которым трудно подниматься к другому — у подножия горы Сталинка. Хотя там, по заверениям ребят, и вода вкуснее, и сам он чище. Правда, он также требует внимания. Обследовав и его, решили сделать здесь каменное ограждение. Благо камней в округе в избытке. Такой забор не позволит животным подходить к роднику.

Работы начнутся во второй половине июня. И мне кажется, что и автору проекта, и её научному руководителю, и всем участникам экологической акции будет очень приятно, если количество волонтёров к тому времени возрастёт.

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