Бескаркасное кресло и его особенности

Из всех вариантов мягкой мебели лидирующие по популярности позиции принадлежат креслам-трансформерам. Как только вы в нём окажетесь, моментально почувствуете комфорт и полное расслабление.

Особенность их заключается в отсутствии твёрдых комплектующих, здесь нет никаких металлических или деревянных деталей. Такие пуфы, благодаря своей безопасности, очень удобны в доме, где есть дети – даже натолкнувшись на них с разбега, ребёнок не травмируется. Стильные и оригинальные, они отлично вписываются как в интерьер жилых помещений, так и в холлы, комнаты отдыха предприятий и офисов, залы ожиданий.

Несмотря на исключительно тканевую поверхность, бескаркасное кресло-трансформер достаточно прочное и износостойкое. На сайте ведущего интернет-магазина mst-shop.ru представлена коллекция мягкой мебели от проверенного отечественного производителя – фабрики «Рошаль». Изделия представляют собой не бесформенные биг-бэги, а именно кресла, в основе которых ортопедические матрацы, наполненные пенополиуретаном, выдерживающим до 110 кг весовой нагрузки, покрытые водоотталкивающим материалом, содержащим 67% полиэстера и 33% хлопка. Стоит отметить, что первый не поглощает неприятный запах и влагу, не привлекает паразитов, блох и клещей, что важно, если в доме имеются животные.

Достоинства бескаркасных кресел:

- экологическая безвредность – все задействованные комплектующие безопасны для здоровья, нет лакокрасочных покрытий и пропиток, поэтому устанавливать кресла можно и в детских комнатах;

- комфортабельность – в этом им нет аналогов, какую бы позу вы ни выбрали, удобно будет в любом случае;

- отсутствие острых углов и твёрдых поверхностей, что давно оценено по достоинству родителями малышей;

- мобильность – в отличие от тяжёлых и громоздких деревянных моделей, переместить такое кресло не составит труда;

- гипоаллергенность – пенополиуретан не пригоден для жизни микроорганизмов, чехлы легко снимаются и чистятся. Накопления пыли и грязи годами тут исключено!

Выгода сотрудничества с MST-Shop

В салоне вы приобретёте гарантированно качественную мебель только от надёжно зарекомендовавших себя отечественных фабрик. Стоимость продукции адекватна и доступна широкому кругу потребителей. Внушительный ассортимент позволит сэкономить время на поиске желаемого – здесь непременно найдётся то, что нужно. А если захотите, то профессиональный дизайнер разработает модель специально для вас.

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