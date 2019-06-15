Брэдли Купер может занять место Ди Каприо в «Аллее кошмаров»



Известный актер Брэдли Купер может стать заменой Лонардо Ди Каприо в новом фильме мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, Купер получил предложение сыграть главную мужскую роль в фильме. Актер может воплотить на экране Стэна Карлайла — фокусника, «читающего» чужие мысли на ярмарках. Ранее сообщалось, что данную роль исполнит Ди Каприо, но он так и не заключил сделку по этому проекту.

«Аллея кошмаров» станет ремейком американского фильма 1947 года, режиссером которого выступил Эдмунд Гулдинг. Новый проект возглавит Гильермо дель Торо, получивший две премии Оскар в 2018 году за кинокартину «Форма воды». Также режиссер известен по фильмам «Лабиринт фавна», «Хеллбой» и «Тихоокеанский рубеж».

Актер Брэдли Купер семь раз номинировался на премию Оскар. Он снимался в таких фильмах, как «Обещать — не значит жениться», «Мальчишник в Вегасе» и «Афера по-американски». Также голосом актера говорит енот по кличке Ракета, известный зрителям по фильму «Стражи галактики».

Кроме того, Купер успел опробовать свои силы в режиссерском кресле, сняв фильм «Звезда родилась». Актер исполнил в кинокартине главную роль, а его партнершей стала певица Леди Гага. Фильм-мюзикл был номинирован на Оскар 2019 года в восьми категориях и получил награду за лучшую песню.

Брэдли Купер несколько лет состоял в отношениях с российской супермоделью Ириной Шайхлисламовой, более известной как Ирина Шейк. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Недавно стало известно, что пара рассталась.



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