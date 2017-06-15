Что разрешено коллектору

С 1 января 2017 года вступили в законную силу отдельные положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», определяющие правовые основы деятельности коллекторских агентств.

В настоящее время коллекторской деятельностью вправе заниматься только те организации, сведения о которых включены в государственный реестр, формирование которого осуществляет Федеральная служба судебных приставов России (далее — ФССП). Сведения реестра являются открытыми и размещаются на официальном сайте ФССП в Интернете.

На территории Хакасии зарегистрировано лишь ООО «Бюро возврата долгов» (Абакан), включённое в данный реестр. Кроме того, по данным УФССП России по РХ, взыскание просроченной задолженности осуществляет непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро», также включённое в реестр, но зарегистрированное в Москве.

Коллекторские организации могут взаимодействовать с должником путём личных встреч и телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), а также направления почтовых отправлений, телеграмм, сообщений по электронной почте, смс-сообщений.

При встрече или телефонном разговоре коллектор обязан сообщить наименование кредитора, коллекторской организации, а также свои фамилию, имя, отчество. При личной встрече коллектор также предъявляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность, подтверждающую полномочия, а также копию свидетельства о внесении сведений о коллекторской организации в государственный реестр.

Личные встречи и телефонные переговоры с должником допустимы в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства должника или по месту его пребывания, известным кредитору или коллекторской организации.

Также ограничивается частота взаимодействия коллекторов с должником. Личные встречи допустимы не более одного раза в неделю, телефонные переговоры — один раз в сутки, дважды в неделю, восемь раз в месяц, телеграфные сообщения — два раза в сутки, четыре раза в неделю, шестнадцать раз в месяц.

Ни при каких обстоятельствах не допускаются применение к должнику и иным лицам физической силы, угрозы убийством или причинения вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, оказание психологического давления, использование выражений и совершение других действий, унижающих честь и достоинство.

Если коллекторы превышают свои полномочия, в том числе пытаются изъять у вас имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, необходимо обращаться в полицию. Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную ответственность.

Например, ст. 14.57 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за совершение действий по возврату просроченной задолженности в нарушение законодательных требований в виде приостановления права осуществлять коллекторскую деятельность либо дисквалификации руководителя коллекторского агентства.

Обжаловать действия коллекторов можно в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Республике Хакасия (г. Абакан, ул. Вяткина, 12, официальный сайт: r19.fssprus.ru) либо в судебном порядке.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







