Друг Алибасова сообщил, на что будет жить пострадавший продюсер



Российский продюсер Бари Алибасов после отравления «Кротом» пребывает в тяжелом состоянии, после прохождения лечения музыкант останется инвалидом, об этом поведал друг артиста, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По словам Разина, музыкант «уже никогда не будет прежним». Друг продюсера отметил, что врачи будут ставить ему искусственный пищевод. Разин добавил, что состояние Алибасова удручающее.

«Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом», — рассказал Разин в комментарии kp.ru.

Друг Алибсова отметил, что артисту не приходится рассчитывать на финансовую помощь после инцидента. Музыкант не страховал свою жизнь, поэтому не получит страховых выплат. Алибасов может получать пособие по инвалидности.

«Поэтому сейчас одна надежда — что группа будет работать, и он на эти деньги будет существовать. Я провожу мероприятие по городам России, «Дискотека Союз», – этим летом позову «На-На» выступить, чтобы они не остались без работы», — заявил Разин.

Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как он выпил средство для чистки, перепутав опасную жидкость с соком. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В настоящее время Алибасов остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Ранее сын продюсера, Бари Алибасов-младший, рассказал о планах перевозки отца в одну из европейских клиник для прохождения реабилитации. Он уточнил, что речь идет именно о реабилитации, так как, по его мнению, качественную реанимационную помощь его отцу могут оказать только российские специалисты.



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