Двое жителей Хакасии сядут на шесть лет за мошенничество при продаже предприятия

Абаканский суд признал Валерия Болдырева и Александра Скочко виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Они обманули жителя Абакана, который пытался приобрести доли в уставном капитале ООО «Дороги Сибири». Покупатель перечислил Болдыреву и Скочко 41 миллион рублей. Подсудимые взятые на себя обязательства перед потерпевшим не выполнили, полученные денежные средства обратили в свою пользу. Кроме того, покупатель заплатил пять миллионов рублей за юридические услуги Дмитрию Ланцову. В этом году Ланцов был осужден за совершение мошеннических действий в отношении потерпевшего. Этим же приговором суда Болдырев осужден за мошеннические действия при продаже в 2012 году своей доли в уставном капитале Общества. Подсудимые вину не признали, указали на то, что они принимали меры к исполнению взятых на себя обязательств по продаже долей ООО «Дороги Сибири». Суд приговорил их к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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