Двое жителей Хакасии сядут на шесть лет за мошенничество при продаже предприятия

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Абаканский суд признал Валерия Болдырева и Александра Скочко виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

 

 

Они обманули жителя Абакана, который пытался приобрести доли в уставном капитале ООО «Дороги Сибири». Покупатель перечислил Болдыреву и Скочко   41 миллион рублей. Подсудимые взятые на себя обязательства перед потерпевшим не выполнили, полученные денежные средства обратили в свою пользу.    Кроме того,  покупатель заплатил пять миллионов рублей за  юридические услуги Дмитрию Ланцову. В этом году Ланцов  был осужден за совершение мошеннических действий в отношении потерпевшего.  Этим же приговором суда  Болдырев осужден  за  мошеннические действия при продаже в 2012 году своей доли в уставном капитале Общества. Подсудимые вину  не признали, указали на то, что они принимали меры к исполнению взятых на себя обязательств  по продаже долей ООО «Дороги Сибири». Суд приговорил их к 6 годам  6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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