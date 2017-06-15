Глава Хакасии принял участие в совещании у премьер –министра России

Вчера состоялось совещание правительства России, на котором обсуждались межбюджетные отношения



В нем участвовали руководители Марий Эл, Хакасии, губернаторы Костромской и Псковской областей.

На совещании обсуждали некоторые вопросы межбюджетных отношений с акцентом на специфике регионов, руководители которых были приглашены.

- Наша общая задача заключается в равномерном развитии территорий, чтобы конкретные результаты нашей с регионами работы люди ощущали в своей жизни. При этом территориальная политика государства не может быть просто «уравниловкой». Каждый регион уникален в силу своего географического положения, природных богатств, особенностей научного, технического развития, истории, культуры, - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев. - По сути, речь идёт о создании новых стимулов в работе региональных властей, повышении их ответственности и мотивации, а также создании необходимого набора инструментов. Все эти подходы нашли отражение в утверждённом мною недавно плане реализации Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года.

Этот документ содержит более 30 конкретных мероприятий, которые призваны обеспечить сбалансированность развития территорий, сократить уровень их экономической дифференциации. Первый блок предусматривает разработку стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Второй касается стимулирования региональных и муниципальных властей к наращиванию собственного экономического потенциала. И третий блок затрагивает механизмы более справедливого распределения регионам всех видов финансовой помощи из федерального бюджета: и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, и субсидий, и бюджетных кредитов. Наша общая задача заключается в равномерном развитии территорий, чтобы конкретные результаты нашей с регионами работы люди ощущали в своей жизни. В этом году мы планируем увеличить с 5 млрд до 20 млрд рублей гранты для регионов, которые добились наивысших темпов роста экономического потенциала. И начиная с 2018 года прирост налога на прибыль в части, которая подлежит зачислению в федеральный бюджет, будет оставаться в распоряжении того региона, который обеспечил этот финансовый результат».

Состояние межбюджетных отношений постоянно обсуждается на Правительственной комиссии по региональному развитию. На прошлой неделе были рассмотрены вопросы совершенствования принципов софинансирования расходных обязательств регионов, а также снижения государственного долга субъектов Федерации. Наши коллеги из Федерального Собрания (и Совета Федерации, и Государственной Думы) также всё время обращаются к этим вопросам.

В этом году мы планируем увеличить с 5 млрд до 20 млрд рублей гранты для регионов, которые добились наивысших темпов роста экономического потенциала. И начиная с 2018 года прирост налога на прибыль в части, которая подлежит зачислению в федеральный бюджет, будет оставаться в распоряжении того региона, который обеспечил этот финансовый результат.

В прошлом году региональные бюджеты были исполнены с минимальным дефицитом за 10 лет. Это важный для нас результат. Дефицит сократился в разы – со 171,5 млрд до 12,5 млрд рублей. Это неплохое достижение, хотя в абсолютном выражении объём государственного долга всё-таки продолжает расти. Причём для целого ряда субъектов долговая нагрузка остаётся сопоставимой с объёмами доходов региональных бюджетов, а в некоторых регионах она превысила доходы бюджетов.

В прошлом году региональные бюджеты были исполнены с минимальным дефицитом за 10 лет. Это важный для нас результат. Дефицит сократился в разы – со 171,5 млрд до 12,5 млрд рублей».

По состоянию на 1 июня этого года мы отмечаем серьёзный рост госдолга в Марий Эл и Псковской области, а в Костромской области и Республике Хакасия государственный долг превышает сумму налоговых и неналоговых доходов почти в полтора раза. При этом перед всеми нами (и перед регионами, конечно, которые здесь представлены) стоят задачи выполнения майских указов Президента и целого ряда других обязательств.

Давайте подумаем, каким образом мы можем поддержать эти регионы, некоторые другие регионы, которые здесь сегодня не присутствуют, но финансовое положение которых нам понятно, какой подход нужно реализовать, чтобы добиться последовательного снижения долговой нагрузки на региональные бюджеты в целом, - сказал Дмитрий Медведев.

Стенограмма заседания размещенв на сайте правительства Хакасии. Глава Хакасии разместил фото с заседания в instagram и подписал: «Принял участие в совещании у премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева.»

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