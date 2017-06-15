Мир современных подшипников

Существование сегодняшней механики и всей техники, которая нас окружает, невозможно представить без таких устройств, как подшипники. Первые шаги по их созданию предпринимали еще древние цивилизации, начиная с Египта. Однако, из-за отсутствия подходящих материалов и широкой востребованности в реальном секторе экономики дело дальше первых прообразов так и не пошло.

Ситуация кардинально изменилась, когда был изобретен дешевый, но надежный сплав для изготовления долговечных шариков и роликов. Потребность в самих подшипниках на этот момент уже ощущалась очень остро. После этого начался бурный рост самой отрасли производства подшипников, что повлекло за собой развитие иных областей. Хотя причину и следствие здесь можно частично поменять местами.

Как бы то ни было, подшипник начал завоевывать мир и современные механики могут располагать десятками, если не сотнями различных моделей и модификаций.

Хотя востребованность в этих узлах достаточно высока, занимаются их производством не так уж и много предприятий. Дело в том, что изготовление выгодно только очень крупными партиями, и это накладывает свой отпечаток – если уж компания взялась за производство, то оно обязательно будет массовым.

Тем не менее, конкуренция в отрасли достаточно высока и периодически появляются новые модификации. Работают над этим вопросом и специализированные научные институты.

Разновидности подшипников

Всего выделяют три главных направления, по которым можно классифицировать эти механические устройства.

Шариковые. Занимают самую широкую нишу и могут «похвастаться» наибольшим количеством производимых моделей. Основными сферами использования являются бытовая техника, спортивный инвентарь, электрические двигатели и автомобильная техника, велосипеды и т.д.

Роликовые. Внутренние элементы выполнены в виде цилиндров. Обладают высокой устойчивостью к сильным нагрузкам, способны длительное время выдерживать эксплуатацию в трудных условиях. Наиболее часто их можно увидеть в коробках передач.

Конические. Основная область применения – колесные ступицы, так как это вид подшипников отлично справляется в повышенными радиальными и осевыми нагрузками.

По принципу действия различают подшипники:

Скольжения.

Качения.

Почти все виды для нормальной или длительной работы требуют смазки, одноразовой или периодической.

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