Положительное есть. Но думать есть над чем

Вчера президент России Владимир Путин провёл очередную прямую линию с гражданами России. Ещё до её начала Владимиру Владимировичу, по словам ведущих, поступило более миллиона вопросов, а с первых минут разговора к ним стали добавляться всё новые.

Касались они большей частью роста цен, снижения уровня жизни и будущего страны.

— Можно ли сказать, что кризис закончился? — прозвучал из уст ведущего вопрос общего характера.

— Очень хотелось бы сказать, что да, — ответил Путин, — но вдруг произойдёт какой-то сбой? Хотя тенденция наметилась положительная, и об этом свидетельствуют объективные данные. Рецессия преодолена, начался период подъёма экономики. Проблем в стране хватает, и самые острые из них — это падение реальных доходов населения, увеличение числа людей, живущих за чертой бедности.

Но сейчас положение лучше, чем в девяностых годах, когда за чертой бедности находилось до 35 — 40 процентов населения, а теперь — 13,5 процента. Вот об этом и надо думать. Нам надо изменять структуру экономики. У нас всё ещё низкая производительность труда, а это сказывается и на экономике, и на социальной сфере, — сказал Владимир Путин.

То, что рецессия закончилась, президент подтвердил конкретными цифрами.

— Третий квартал подряд регистрируется рост ВВП. Растут инвестиции в основной капитал, а это значит, что создаётся задел для дальнейшего развития экономики. Наблюдается рост продаж автомобилей, ипотечного кредитования, неэнергетического экспорта. Очень значимый показатель — рекордно низкая инфляция, которая в целом по году составит четыре процента. Увеличиваются и золотовалютные резервы. За последнее время они выросли с 368 до 405 миллиардов долларов.

В качестве положительных примеров президент отметил снижение младенческой и материнской смертности — в три и четыре раза соответственно, а также рост продолжительности жизни с 70 до 72 лет. Потихонечку, но растёт реальная заработная плата, отметил Владимир Путин, это трудно заметить, но рост есть. Напомнил президент и о выплате единовременного пособия пенсионерам, и об индексации минимального размера оплаты труда.

Когда ведущие зачитали письма граждан с жалобами на низкие зарплаты, то президент обратил внимание на то, что в основном речь идёт о тех категориях работников, которые не попали под майские указы. И это, конечно, несправедливо. Поэтому им зарплату проиндексируют с первого января 2018 года. А в данное время на выравнивание зарплат в регионах запланировано выделение 40 миллиардов рублей. И к ним будет добавлено ещё десять миллиардов.

Прозвучал и вопрос о санкциях: готова ли Россия жить под ними десятилетия? Путин напомнил, что Россия практически на протяжении всей своей истории жила под санкциями. Они появлялись, как только страна начинала вставать с колен.

— Не было бы Крыма — придумали бы что-то ещё для сдерживания России, — заявил президент и констатировал, что те, кто ввёл санкции, потеряли даже больше, чем Россия. А Россия потеряла не столько от санкций, сколько от падения мировой конъюнктуры на традиционные экспортные товары — нефть, газ, химическую продукцию.

— Но есть и плюсы, — подчеркнул Владимир Путин. — Мы включили мозги. Растут авиастроение, фармацевтика, радиоэлектроника, тяжёлое машиностроение, не говоря уже о сельском хозяйстве.

Продолжая разговор о сельском хозяйстве, президент отметил, что Россия стала лидером по экспорту пшеницы. За период действия санкций наши сельхозтоваропроизводители сумели нарастить производство фруктов и овощей. Теперь задача — закрепить достигнутые результаты и остаться конкурентоспособными в случае отмены санкций.

Помимо общих экономических вопросов Владимир Путин в начале разговора отвечал и на конкретные просьбы граждан страны, обещая вникнуть в суть проблем и помочь решить их.

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