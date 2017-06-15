Посеяли. Ждём жатву

Посевная кампания в Хакасии близится к завершению. Осталось засеять около четырёх тысяч гектаров однолетних трав на корм. 100 тысяч гектаров пахотных земель уже заняты под пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, бобовые и другие культуры.

Об этом 14 июня на встрече с журналистами сообщили представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.

Как рассказал министр Александр Башков, весенне-полевые работы полностью завершены в Бейском, Боградском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах. Немного отстают от графика самые северные районы республики — Ширинский и Орджоникидзевский. Причина у тех и других уважительная: нынешней весной параллельно с подготовкой к севу местным аграриям пришлось убирать попавшие под снег зерновые.

— Вопреки всем ожиданиям перезимовавший в поле урожай оказался очень даже приличным — 15 центнеров с гектара, — добавил советник министра Николай Богданов. — Конечно, теперь зерно можно использовать только в качестве фуража. Но дополнительный корм скоту никогда не помешает.

Хороший темп в работе аграрии держат в том числе благодаря своевременным выплатам субсидий. Всего на поддержку сельхозтоваропроизводителей в период весенне-полевых работ из федерального и республиканского бюджетов с начала года было потрачено свыше 87 миллионов рублей. На эти деньги растениеводы смогли купить горюче-смазочные материалы и новые запчасти для техники.

— Мы надеемся, что в этом году урожай останется как минимум на уровне прошлогодних значений — 23,8 центнера на одну условную голову. Тогда удастся избежать массового падежа скота, как это было в бескормицу в 2014 и 2015 годах. А быть может, и вовсе добиться хороших привесов и больших надоев в животноводстве, — сказал в заключение Александр Башков.

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