После воскресного града в Абакане выросли цены на рассаду

Абаканские дачники и огородники пожаловались Виктору Зимину на взлетевшие после града цены на рассаду.







Абаканские владельцы, пострадавших от града дачных участков написали об этом Главе Хакасии Виктору Зимину в его Инстрагам (@v.m.zimin).

Напомним, южные районы республики 11 июня попали под сильный град. В результате полностью погибли саженцы овощных культур. Сейчас этой ситуацией воспользовались местные торговцы и резко подняли цены на рассаду.

Глава Хакасия жестко заявил, что наживаться на беде людей - это аморально. Ведь, для некоторых людей, особенно для пенсионеров, это важный источник запасов на зиму и дополнительных доходов.

- Понятно, что сейчас век рынка и свободных цен, но это не повод многократно взвинчивать цены, а особенно, на рассаду. Обращаюсь к коммерсантам с просьбой проявить гуманизм, гражданскую позицию и помочь людям в трудные дни. И направляю сотрудников минсельхоза на местные рынки, где торгуют рассадой, чтобы промониторить цены и объяснить торговцам, что наживаться на чужой беде нельзя!

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