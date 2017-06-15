После воскресного града в Абакане выросли цены на рассаду

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Абаканские дачники и огородники пожаловались Виктору Зимину на взлетевшие после града цены на рассаду.



 

Абаканские владельцы, пострадавших от града дачных участков написали об этом  Главе Хакасии Виктору Зимину в его Инстрагам (@v.m.zimin).

 Напомним, южные районы республики 11 июня попали под сильный град. В результате полностью погибли  саженцы овощных культур. Сейчас этой ситуацией воспользовались местные торговцы и резко подняли цены на рассаду. 

Глава Хакасия жестко заявил, что наживаться на беде людей - это аморально. Ведь, для некоторых людей, особенно для пенсионеров, это важный источник запасов на зиму и дополнительных доходов. 
- Понятно, что сейчас век рынка и свободных цен, но это не повод многократно взвинчивать цены, а особенно, на рассаду. Обращаюсь к коммерсантам с просьбой проявить гуманизм, гражданскую позицию и помочь людям в трудные дни. И  направляю сотрудников минсельхоза на местные рынки, где торгуют рассадой, чтобы промониторить цены и объяснить торговцам, что наживаться на чужой беде нельзя!

 

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