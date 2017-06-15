Путин прокомментировал сообщение о подставных вопросах

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на блиц-опрос ведущих, в том числе, на комментарий о подставных вопросах.

«Знаете ли вы, как живут простые люди», - спросил президента ведущий.

«Знаю, у меня и общение есть и недавно я рассказывал коллегам, как у меня папа лазил счетчик смотреть, чтобы вовремя и правильно заплатить. У меня до сих пор привычка – я не могу оставить включенный свет, всегда, когда выхожу из комнаты, свет выключаю», - ответил Путин.На вопрос, о том заболел ли он цифровой экономики, Путин ответил, что здоров. «Но что касается цифровой экономики, без нее мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу, а без него у страны нет будущего. Так что это задача номер один, которую мы должны решить», - добавил президент.

«Вы правда считаете, что народ верит этим подставным вопросам?», - зачитал вопрос ведущий. В ответ Путин прочитал несколько коротких вопросов с экрана и в свою очередь заметил: «Разве это подставные вопросы?».

Отвечая на вопрос, относятся ли слова о том, что «своих не сдаем» к взяточникам и коррупционерам, Путин ответил; «Я их своими не считаю».

На вопрос о том, у кого из мировых лидеров самое крепкое рукопожатие, путин ответил, что «сила мирового лидера определяется не рукопожатием, а самоотдачей».

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