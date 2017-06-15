Родная степь и быль…

Валентина Татарова — учитель по образованию, писатель, журналист, общественный деятель, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Хакасия.

Родилась она 15 июня 1952 года в селе Аршаново Алтайского района. В 1969-м окончила Хакасскую областную национальную школу и поступила на филологический факультет (отделение хакасского языка и литературы) Абаканского государственного педагогического института.

Трудовую деятельность Валентина Татарова начала литературным сотрудником областной газеты «Ленин чолы», многие годы была её внештатным корреспондентом. По окончании института десять лет работала учителем в Аршановской средней школе. По возвращении в Абакан Валентина Кирилловна работала шесть лет в Хакасском областном комитете по телевидению и радиовещанию. Чуть позже были подготовлены к изданию её повести — «Крик турпана», «Белая айра» и «На речке Иренек». Затем в течение семи лет она совмещает творчество с напряжённой и интересной культурно-просветительской работой заведующей литературной частью Хакасского драматического театра, старшего научного сотрудника республиканского научно-методического центра по народному творчеству, старшего преподавателя кафедры культурологии Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова, заместителя председателя Союза писателей Хакасии. А с 1998 года Татарова полностью посвящает себя творчеству и насыщенной общественной работе.

Начала же творческий путь Валентина Татарова с публикаций поэзии и прозы в газете «Ленин чолы», стихов на хакасском языке «Чылтыстарзар» («К звёздам») в сборнике молодых поэтов Хакасии «Часхыперлер» («Весенние листья»). Становление Валентины Кирилловны как профессионального писателя пришлось на 1980-е годы: она — участница

литобъединения «Тан солбаны» («Утренняя звезда»), руководителем которого был известный поэт и драматург, знаток хакасского фольклора Михаил Кильчичаков. Творческую мастерскую по драматургии вела видный хакасский драматург Валентина Шулбаева, творческий цех по прозе — Каркей Нербышев, по поэзии — Геннадий Сысолятин. Это была профессиональная забота старших писателей о молодых собратьях по перу, о дальнейшем развитии хакасской литературы. Настоящей школой мастерства для Татаровой стало участие в работе семинара молодых писателей Тувы, Хакасии и Алтая, состоявшегося в Кызыле в 1983-м. Московские писатели и критики рекомендовали повести Татаровой «Крик турпана» и «Белая айра» к изданию и переводу на русский язык, а автор был рекомендован делегатом на всесоюзное совещание молодых писателей. На московском форуме в марте 1984 года Валентина представила Хакасию. Семинар прозы, которым руководил Сергей Сартаков, рекомендовал повести Татаровой к изданию в серии «Новинки «Современника», а молодого автора — к вступлению в Союз писателей СССР. Широкую известность Валентине Кирилловне принесли 1990-е годы: в Хакасском книжном издательстве вышел в свет сборник её повестей на хакасском языке «Аат табызы» («Крик турпана»). Вслед за этим здесь же издаётся сборник повестей «Крик турпана» на русском языке в переводе московского писателя Ирины Волобуевой. Хакасское книжное издательство дарит жизнь и книге стихов Татаровой на русском языке «Брусника на ладони», тувинский альманах «Улуг Хем» публикует повесть «На речке Иренек».

В эти же годы Валентина Кирилловна изучает традиционное мировоззрение хакасов — религию, веками формировавшую менталитет народа, так что можно говорить о её вкладе в возрождение хакасского шаманизма. Татарова возглавила общество традиционной религии хакасского народа, которое приобрело и юридический статус.

Во второй половине 1990-х годов Валентина Татарова много работает над исследованием наследия Н.Ф. Катанова и широко пропагандирует его. В соавторстве с писателем Галиной Казачиновой популяризируют фрагмент из научного труда Катанова — «Образцы народной литературы тюркских племён» (СПб, 1907 год): записанные учёным образцы национального фольклора. Издано и пять книг научно-популярной серии «Золотая книга» на хакасском и русском языках. Ценность этих публикаций в том, что они помогают формировать общественное мнение о всемирном значении Катановского наследия. В эти же годы Валентина Татарова ведёт плодотворную исследовательскую и организационную работу по возрождению хакасских народных праздников. В соавторстве с Галиной Казачиновой написаны и изданы книги научно-популярной серии «Ритуально-обрядовые и календарные праздники хакасов» на хакасском и русском языках, в частности, книга «Чыл Пазы» («Голова года»). В. Татарова и автор стихотворения «Чыл Пазы», впоследствии ставшего песней, своеобразным гимном (музыка А. Саможикова), которым теперь открывается этот праздник. Валентина Кирилловна известна и как поэт-песенник, на её стихи создано более 50 песен на хакасском и русском языках композиторами Татьяной Шалгиновой, Владимиром Раздобурдиным, Ниной Катаевой... Лирические, детские песни, романсы сегодня звучат в репертуаре хакасских музыкантов ансамблей «Айланыс», «Час ханат», в Хакасии, России и за рубежом.

Этапом творческой биографии Валентины Татаровой стала поэтическая этнология «Белая волчица», изданная в 2006-м на русском языке Хакасским книжным издательством. В 2011 году часть произведений из этой книги под названием «Потомки Белой волчицы» были опубликованы в якутском журнале «Уус Сакна». За последние годы изданы поэтическая книга на русском языке «Серебряные серьги», стихи в альманахе «Енисей» и стихи для детей — в журнале «Тигiр хуры» («Радуга»). Книга стихов на хакасском языке «Алтын теек» («Золотой посох»). Готовы к выходу в свет в Хакасском книжном издательстве целый ряд книг поэзии и прозы В. Татаровой: «Череем тiрiткен кiглерiм» («Песни, рождённые сердцем»), «Туcтapнығ алтын чечпезi» («Золотая коновязь времён»), книга стихов на хакасском языке по мотивам фольклора «Чир-чайаан петкенi» («Сотворение мира»). В творческих планах писателя историческая проза: повесть «Глоток воды», роман «Чёрная стрела» (о знаменитом полководце Иренеке), роман «Долина царей» — о Большом Салбыкском кургане.

Творчество Валентины Кирилловны Татаровой стало частью хакасской и отечественной литературы. Она заслуженный работник культуры Республики Хакасия, награждена орденом «Чахсы киректер ечен» («За благие дела»). Желаем ей в юбилей новых творческих удач!

Альбина КОШЕЛЕВА,

доктор филологических наук,

заведующая сектором литературы ХакНИИЯЛИ,

профессор кафедры русского языка и литературы ХГУ имени Н.Ф. Катанова

Абакан

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