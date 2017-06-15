Широкий ассортимент товаров для рыбалки

Ежегодно рыбаки устремляются к излюбленным местам для того, чтобы стать ближе к природе. Спортивный азарт, возможность провести несколько часов в тишине – тот, кто хотя раз попробовал рыбалку, не сможет отказаться от подобного времяпрепровождения. Главное – запастись терпением и профессиональным оборудованием.

Найти последнее поможет интернет-магазин Твой улов, предлагающий в широком ассортименте блесну, приманки, воблеры, удочки и так далее. Сориентироваться в каталоге поможет его разделение на тематические категории. К примеру, можно выбрать товар для ловли отдельно взятого вида рыб:

сига;

судака;

щуки;

жереха;

форели и так далее.

Отдельное место в каталоге магазина занимают плетеные шнуры, которые еще называются фалы. Каждый из них изготовлен на основе технологии двойного плетения полиамидных нитей. Для того чтобы фал прослужил дольше, он подвергается специальной пропитке. В результате потребитель получает плетной шнур, который не впитывает воды и стойко переносит продолжительное воздействие агрессивных сред.

В зависимости от существующих потребностей, рыбаки могут выбрать фалы для различных видов ловли:

морская;

джига;

твичинг;

ультралайт.

Среди других значимых характеристик выделяет отрицательная плавучесть материала. Имея максимальную длину до 100 м, полиамид высокой прочности обеспечивает надежный лов даже в условиях небольшого шторма. Каталог, размещенный на странице магазина https://tvoyulov.ru, включает изделия с различным уровнем прочности – от 3мм / 250 кг до 6мм/650 кг.

Если покупателю необходимы более крепкие материалы, то менеджер предложит 8-прядные или шелковые шнуры, получившие название Super silk («Супер шелк»). Его длина варьируется от 150 до 1750 м. Аналогичным образом изменяется плотность используемых материалов – от 0,19 мм / 16 кг до 0,40 мм / 45 кг. Приведенные технические характеристики делают материал незаменимым во время троллинговой ловли.

В любой момент рыбак контролирует местонахождение наживки или рыбы, которая ее заглотила. Немаловажную роль в этом играет контрастный оранжевый цвет. Такой фал сразу заметен, что минимизирует риск потерять пойманную добычу.

Фалы продаются в мотках, упакованных в пластмассовую коробку. Рыбак самостоятельно отматывает требуемую длину плетного шнура. Вся реализуемая продукция снабжена инструкцией и гарантийным талоном.

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