Школьникам и студентам Хакасии следует информировать Пенсионный фонд о своём трудоустройстве

Речь идёт о школьниках и студентах, получающих пенсию по случаю потери кормильца или компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы.

Ребятам необходимо помнить, что в случае прохождения оплачиваемой практики или официальном трудоустройстве об этом необходимо своевременно проинформировать Пенсионный фонд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как правило, к пенсии по потере кормильца молодые люди получают федеральную социальную доплату. Она положена тем, чей уровень ежемесячного материального обеспечения вместе с пенсией не достигает прожиточного минимума пенсионера. При трудоустройстве право на доплату утрачивается, так как она положена только неработающим пенсионерам.

Также во время официального трудоустройства отсутствует право и на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы, так как она положена только неработающим гражданам.

Если в ПФР своевременно не поступит информация о трудоустройстве, то в будущем придется вернуть незаконно полученные деньги.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приостановить выплату, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с паспортом, страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, трудовым договором/трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства).

После завершения периода работы необходимо прийти в Пенсионный фонд для назначения положенной выплаты – с паспортом, страховым свидетельством и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности.

Для справки: на сегодняшний день около 32 тысяч жителей Хакасии получают выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами 1 группы, её размер составляет 1560 рублей. Более 8 тысяч детей в республике получают пенсию по случаю потери кормильца.

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