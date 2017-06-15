Следователи заинтересовались коммунальными службами Черногорска

Следствию предстоит выяснить и дать юридическую оценку действиям коммунальных служб и администрации Черногорска, ответственным за содержание, ремонт и обслуживание канализационной системы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии, поводом для организации доследственной проверки послужила публикация в одном из местных СМИ. В материале говорилось о том, что в микрорайоне «Лужники» улицы затоплены массой, вытекающей из канализации. Городские коммунальные службы не могут ее откачать.

Проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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