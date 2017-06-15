Следователи заинтересовались коммунальными службами Черногорска

15.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Следствию предстоит выяснить и дать юридическую оценку действиям коммунальных служб и администрации Черногорска, ответственным за содержание, ремонт и обслуживание канализационной системы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии, поводом для организации доследственной проверки послужила публикация в одном из местных СМИ. В материале говорилось о том, что в микрорайоне «Лужники» улицы затоплены массой, вытекающей из канализации. Городские коммунальные службы не могут ее откачать.

Проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,237