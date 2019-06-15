Сын Алибасова поведал о поисках кота Чучи



Сын Бари Алибасова поведал о поисках пропавшего кота Чучи, который принадлежал продюсеру.

Ранее стало известно, что кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из его квартиры, пока продюсер был в больнице. После исчезновения кота сын Алибасова попросил помочь найти животное, пообещав крупное денежное вознаграждение. 13 июня принесли в офис Алибасова кота, получив вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, однако позднее выяснилось, что это не то животное, передает РИА Новости.

«Вовсю ищем кота. Повсюду. Сейчас помощница делает очень простую вещь: заходит во все подъезды, в каждую квартиру и ищет кота. Вот такой у нее сегодня прекрасный день, надеемся, что удастся найти», — рассказал Бари Алибасов-младший.

Напомним, 4 июня российский продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с острым химическим отравлением. Позднее сын Алибасова сообщил, что отец случайно выпил жидкость для очистки труб. По данным медиков, в результате отравления Алибасов получил серьезный ожог пищевода, а также желудка и дыхательных путей.

После госпитализации врачи ввели Алибасова в состояние искусственной комы. 11 июня стало известно, что Алибасов вышел из состояния медикаментозной комы, однако потерял память. Позднее сын Алибасова заявил, что отец идет на поправку, однако один из ожогов «зарастает неправильно».



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